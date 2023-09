Alunos do Prouni podem ser incluídos no Voa Brasil, diz ministro

"Estamos vendo se é possível acrescentar alunos do Prouni que muitas vezes querem fazer um concurso público em outros estados e não têm como pagar", disse Costa Filho a jornalistas. A nova proposta ainda não chegou à Casa Civil.

De acordo com o ministro, também está sendo analisada a possibilidade de criar um Voa Brasil internacional, focado em alunos de escolas públicas que podem estudar no exterior com bolsas. "Estamos trabalhando isso também com as companhias."

Costa Filho ainda afirmou que, em breve, deve apresentar uma solução para o aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, e que a ideia do governo é manter o terminal do aeroporto Santos Dumont com a estatal Infraero.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que esteve em Cingapura recentemente e que a concessionária Changi demonstrou interesse em continuar com a concessão do Galeão. Mas ele ressaltou que a decisão depende do governo federal.