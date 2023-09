Wall St sobe na abertura após perdas na sessão anterior

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quarta-feira, com a queda dos rendimentos dos Treasuries impulsionando as megacaps, enquanto investidores aguardavam os desdobramentos de um projeto de lei de financiamento dos Estados Unidos e dados de inflação para avaliar as perspectivas do Federal Reserve.

O Dow Jones subia 0,19% na abertura, para 33.682,81 pontos. O S&P 500 abriu em alta de 0,21%, a 4.282,63 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,40%, para 13.115,36 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)