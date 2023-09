Ações europeias quebram sequência de 5 dias de perdas com ganhos das mineradoras

Os preços ao consumidor da Alemanha, harmonizados para comparação com outros países da União Europeia, aumentaram 4,3% no ano em setembro, mostraram dados preliminares do escritório federal de estatísticas do país nesta quinta-feira.

Analistas consultados pela Reuters previram uma inflação anual harmonizada de 4,5%, após uma leitura de 6,4% em agosto.

O índice de recursos básicos subiu 2,2%, liderado por um salto de 5,0% na Billerud AB, sediada na Suécia, depois que a corretora SEB elevou a recomendação da ação de "compra" para "manter".

As ações de serviços públicos foram as que mais perderam, em queda de 1,1%.

As ações do setor de energia também impulsionaram o STOXX 600 e subiram 0,7%, já que os preços do petróleo avançaram depois que uma queda nos estoques de petróleo dos EUA aumentou as preocupações com a escassez de oferta global devido aos cortes de produção da Opep+.

A empresa francesa de energia TotalEnergies atingiu máxima recorde, sendo negociada em alta de 1,1%, após finalizar uma venda para a Petronas.