B3 lança índice com empresas do Ibovespa boas pagadoras de dividendos

"Além de dar visibilidade para as empresas que ao mesmo tempo são referências no mercado e são boas pagadoras de dividendos, o Ibovespa Smart Dividendos é mais uma tese de investimento que disponibilizamos ao mercado", acrescentou.

Os critérios para uma empresa ser adicionada incluem, além de pertencer ao Ibovespa, estar entre as 25% maiores pagadoras de dividendos, considerando a média ponderada dos últimos seis anos, dando mais peso para os anos recentes, e a normalização de pagamentos muito acima da média da companhia.

Os critérios de ponderação, ou seja o peso de cada papel no índice, contemplam um "score dividendo" -- maiores pagadores, recorrência e menor oscilação nos proventos pagos -- e um limite máximo de 20% por empresa.

Sob o código IBSD, o Ibovespa Smart Dividendos será lançado na sexta-feira, mas entra nos sistemas tradicionais da B3 na segunda-feira, com cotação em tela calculada a cada 30 segundos.

Os cinco papéis com maior peso no novo índice são Taesa unit, com 5,80%; Telefônica Brasil, com 5,80%; BB Seguridade, com 5,69%; Santander Brasil unit, com 5,54%; e Engie Brasil, com 5,49%.

Ainda estão presentes as ações de Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar, Cemig, Copel, CPFL Energia, CSN, Vale, Gerdau, Vibra Energia, Cyrela, Metalúrgica Gerdau, Cielo, Petrobras, CSN Mineração e Marfrig.