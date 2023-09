BC melhora previsão de crescimento da economia em 2023 para 2,9% e vê alta de 1,8% em 2024

No documento, o BC destacou que a revisão de sua estimativa de crescimento para este ano ocorreu principalmente pela alta observada no segundo trimestre e, em menor medida, previsões ligeiramente melhores para indústria, serviços e consumo das famílias no segundo semestre.

No entanto, a avaliação da autoridade monetária é que a surpresa positiva na primeira metade do ano refletiu fatores temporários, com previsão de um arrefecimento à frente.

"O forte crescimento no primeiro semestre em parte reflete fatores transitórios e que permanece a perspectiva de que a atividade cresça em ritmo menor nos próximos trimestres e ao longo de 2024", disse.

De acordo com o BC, o desempenho melhor que o esperado da atividade no segundo trimestre também foi acompanhado de um mercado de trabalho que continua em expansão, apesar de a variação real dos rendimentos dos trabalhadores ter registrado pequena variação no trimestre encerrado em julho, após mais de um ano de trajetória de alta.

INFLAÇÃO

Em relação ao nível de preços, a autoridade monetária afirmou que o IPCA aumentou nos últimos três meses, mas dentro do esperado.