BC reduz estimativa de expansão do crédito em 2023 para 7,3%, ante 7,7%

Nas contas do BC, que agora também apresenta previsões para 2024, a expansão do estoque de crédito no ano que vem será de 8,5%. Nesse caso, a autoridade monetária vê alta de 9,2% no crédito às pessoas físicas e de 7,4% no crédito às empresas.

No próximo ano, o estoque de crédito com recursos livres deve ter expansão de 7,9%, ao passo que o saldo com recursos direcionados deve subir 9,3%, completou o BC.

(Por Bernardo Caram)