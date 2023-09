Blue-chips da China caem antes de feriado; Hong Kong acompanha mercado global cai

XANGAI (Reuters) - As ações blue-chips da China fecharam em queda nesta quinta-feira diante da cautela dos investidores antes de um feriado de uma semana, enquanto as ações de Hong Kong acompanharam a queda de seus pares globais devido a preocupações com as altas taxas de juros.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com baixa de 0,3%, enquanto o índice de Xangai teve ganho 0,1%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,36%.

As ações mundiais enfrentam a maior série de perdas em dois anos, enquanto os preços do petróleo atingiram máximas de um ano, conforme o agravamento das preocupações com as taxas de juros persistentemente altas leva os investidores a se protegerem na segurança do dólar.