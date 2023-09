Brazil Potash diz que povo indígena aceitou mina na Amazônia; procuradores discordam

“Este é um marco importante no desenvolvimento do projeto, pois demonstra claramente o respeito pelos desejos dos mura”, afirmou a empresa em comunicado, acrescentando que concluiu as consultas com a comunidade indígena.

Os procuradores federais em Manaus, no entanto, disseram que o apoio à mina não era unânime e forneceram uma carta de uma aldeia mura dizendo que os líderes comunitários haviam sido induzidos a assinar atas de reuniões que a empresa interpretou como aprovação para a mina.

"Não há qualquer unanimidade entre os mura em relação ao projeto de exploração mineral”, afirmou o Ministério Público Federal em comunicado. A nota acrescentou que está em vigor uma ordem judicial suspendendo a licença da mina.

A Brazil Potash, que pertence ao Forbes & Manhattan Group, um banco comercial com sede em Toronto focado em recursos naturais, disse que o povo mura decidiu realizar uma votação e mais de 60% dos participantes de 36 comunidades votaram a favor.

“Há algumas pessoas que decidiram não apoiar o projeto, mas elas são de longe a minoria”, disse o presidente-executivo da Brazil Potash, Matt Simpson, em entrevista.

“As pessoas que discordaram do resultado da votação queixam-se agora a um procurador, que francamente está abusando do seu poder”, acrescentou.