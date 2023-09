Campos Neto manifesta apoio a movimento dos servidores do BC e pede valorização da carreira

Segundo Campos Neto, as assimetrias citadas foram um ponto de frustração para o colegiado, que reconheceu a importância de saná-las e, apesar de não terem conseguido corrigi-las, ressaltou que a união em prol da valorização da carreira dos servidores é mais importante do que nunca.

"Então queria reiterar o apoio da diretoria colegiada. Estou aqui há quase cinco anos e cada dia fico mais impressionado com o valor do que tem sido feito no BC e queria que soubessem que vou fazer todo o possível para corrigir as distorções e valorizar a carreira, não só eu mas também toda a diretoria colegiada", afirmou.

Na segunda-feira, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) divulgou que iria intensificar sua operação-padrão, o que deve atrasar a implementação do Pix parcelado e outras modalidades do sistema de pagamento, e também projetos relacionados ao Drex, a nova moeda digital do banco.

A razão para a escalada da mobilização, que já dura dois meses, com cerca de 70% de adesão e já tendo causado alguns poucos atrasos na divulgação de indicadores, seria a "falta de compromisso do governo em negociar com o sindicato", sem apresentação de uma contraproposta para a categoria.