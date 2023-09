CCR foca em portfólio atual, ficará de fora de leilão de rodovias do Paraná

O executivo afirmou ainda que a empresa quer obter receitas complementares ao redor dos ativos que já administra, o que poderia ser alcançado por meio de investimentos menores.

Setas afirmou que a CCR já capturou desde 2020 cerca de 330 milhões de reais em ganhos de eficiência e que a empresa quer atingir uma relação de investimento (opex) sobre receita líquida de 38% nos próximos anos ante um nível atual de 41%.

No segmento aeroportuário, a companhia adotou como estratégia limitar sua exposição com "prioridade muito clara de reduzir o risco do investimento".

Segundo Setas, o grupo, que administra 17 aeroportos no país e outros três no exterior, encontra relações melhores de risco e retorno nos modais rodoviário e de mobilidade urbana que no aeroportuário.

O executivo afirmou ainda que, além da promoção de reciclagem de ativos como estratégia, a companhia também vai focar em redução de alavancagem da holding, e que deve entregar neste ano 50% de redução, terminando 2023 com 3,4 bilhões de reais. A meta da empresa é ter alavancagem medida pela relação dívida líquida sobre Ebitda ajustado de até 3,5 vezes. No primeiro semestre, a empresa teve uma relação de 3 vezes.