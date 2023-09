Ceron diz que governo busca déficit de R$100 bi em 2023, mas receita foi impactada negativamente

O secretário afirmou ainda que 2023 é o ano mais adequado para resolver o problema do represamento do estoque de precatórios a serem pagos após regra aprovada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ceron afirmou que, historicamente, encargos com juros de precatórios nunca foram registrados como despesa financeira -- como o governo agora propôs ao Supremo Tribunal Federal. Ele argumentou que o governo busca um “caminho razoável” e que não se opõe a outro tipo de solução.

Manifestação enviada ao STF na segunda-feira defende que a regra aprovada durante o governo Bolsonaro seja declarada inconstitucional e que a União seja autorizada a liberar cerca de 95 bilhões de reais em créditos extraordinários, que não impactam a meta fiscal, para quitar de imediato precatórios acumulados desde a entrada em vigor da norma.

O governo pede ainda que o STF reconheça uma separação entre tipos de despesas com precatórios, com os gastos relacionados ao valor principal dos títulos continuando a ser contabilizados como despesas primárias, enquanto os desembolsos com juros e correção monetária seriam tratados como despesas financeiras, sem impacto no resultado primário.

(Por Bernardo Caram)