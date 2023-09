Confiança econômica da zona do euro cai pelo 5º mês consecutivo em setembro

BRUXELAS (Reuters) - A confiança econômica da zona do euro caiu pelo quinto mês consecutivo em setembro, embora um pouco menos do que o esperado, uma vez que o humor nos serviços, no varejo e entre os consumidores diminuiu, mas para a indústria melhorou após sete meses de declínio.

A pesquisa mensal da Comissão Europeia, divulgada nesta quinta-feira, mostrou que o sentimento econômico nos 20 países que compartilham o euro caiu para 93,3 pontos em setembro, em comparação com os 93,6 pontos de agosto em dado revisado. Os economistas consultados pela Reuters esperavam uma queda para 92,5 pontos.

O sentimento na indústria aumentou em relação às expectativas de queda, enquanto que no setor de serviços, o maior da economia da zona do euro, ele caiu, embora não tão acentuadamente quanto o esperado.