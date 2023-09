Desenrola é aprovado na CAE e deve ser votado no plenário do Senado na segunda-feira

(Reuters) - A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que institui o Desenrola Brasil, em mais um passo para consolidar o programa de renegociação de dívidas enviado pelo governo por meio de medida provisória que caduca na terça-feira da próxima semana.

Em audiência pela manhã, conforme as informações da Agência Senado, a comissão aprovou o texto enviado pela Câmara dos Deputados no mês passado e ainda passou um requerimento de urgência para que a matéria seja votada no plenário em sessão prevista para a tarde de segunda-feira.

O projeto, além de instituir um programa prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante campanha no ano passado, estabelece limites para as taxas de juros e encargos financeiros cobrados no crédito rotativo dos cartões, na intenção de melhorar o ambiente de crédito no país.