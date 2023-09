FMI diz que situação econômica da Argentina "continua muito desafiadora"

O envolvimento contínuo com a Argentina "é do interesse do fundo", disse a porta-voz do FMI, Julie Kozack, em uma coletiva de imprensa. Ela acrescentou que é "muito cedo para especular" sobre o momento exato da próxima revisão do programa.

Questionada sobre a dolarização, um assunto-chave nas próximas eleições presidenciais, Kozack disse que isso depende de cada país, mas "não substitui políticas macroeconômicas sólidas".