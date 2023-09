FMI vê sinais de estabilização da China e diz que reformas podem impulsionar crescimento

A visão do FMI está em linha com as previsões privadas, já que a recuperação da China após os bloqueios causados pela Covid-19 está vacilando e uma queda maciça no setor imobiliário pesa sobre a demanda do consumidor.

Há também um excesso de dívida decorrente de uma década de gastos em infraestrutura e as empresas privadas têm relutado em investir. Alguns analistas veem um risco crescente de que a China entre em uma era de estagnação semelhante à do Japão, com o envelhecimento da população e a desaceleração do crescimento da produtividade.

A desaceleração da China fez com que alguns assessores do governo em Pequim pedissem reformas mais profundas, enquanto outros defendem gastos mais robustos do Estado para impulsionar o crescimento

Kozack disse que, após uma grande desaceleração desde o primeiro trimestre de 2023, "os dados mais recentes têm sido um pouco mais mistos, com alguns sinais de estabilização".

"Esperamos que o crescimento da China desacelere para cerca de 3,5%, tendo como pano de fundo os problemas demográficos e a desaceleração do crescimento da produtividade", disse Kozack.

"Mas também achamos que a China pode alcançar um crescimento maior no médio prazo. A China deve aproveitar a oportunidade para reequilibrar sua economia por meio de apoio à política macroeconômica de curto prazo e reformas de médio prazo."