Gerdau tem otimismo sobre imposto de importação de 25% sobre aço, diz presidente

"Estamos fechando o mês de setembro agora e não estamos vendo impactos nos embarques (de aço), mas se a greve perdurar, poderemos ter algum impacto no último trimestre", disse Belloc.

O executivo afirmou que as três montadoras têm perdido participação no mercado automotivo nos últimos anos enquanto rivais asiáticos têm ganhado. "Temos exposição crescente a outras montadoras como Honda e Nissan, basicamente os japoneses e coreanos", afirmou o Belloc.

"Qualquer volume que por ventura seja impactado no final do ano, vai gerar volume adicional a ser recuperado no início do próximo", acrescentou.