Governo central tem déficit primário de R$ 26,350 bi em agosto, diz Tesouro

O governo central registrou déficit primário de 26,350 bilhões de reais em agosto, ante um saldo negativo de 50,356 bilhões de reais no mesmo mês do ano passado, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira.

O déficit do governo central, que compreende as contas de Tesouro, Banco Central e Previdência Social, veio no mês passado praticamente em linha com o rombo de 26,7 bilhões de reais projetado por analistas em pesquisa da Reuters.

Em agosto, as receitas líquidas do governo central somaram 134,773 bilhões de reais, o que representa uma queda real (descontada a inflação) de 7,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior.