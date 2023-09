Ibovespa avança puxado por bancos e melhora externa

Nos Estados Unidos, dados econômicos ocuparam as atenções, em meio à preocupação com a chance de os juros ficarem mais altos por mais tempo no país, enquanto o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, não comentou sobre política monetária em declaração no final do dia.

O S&P 500 encerrou em alta de 0,59%, em sessão marcada por uma pausa no avanço dos rendimentos dos Treasuries. No mês, o índice cai 4,6%.

Agentes financeiros também acompanhavam as negociações em torno do financiamento do governo norte-americano a partir de outubro.

De acordo com o responsável pela mesa de ações do BTG Pactual, Jerson Zanlorenzi, o mercado brasileiro acompanhou a recuperação em praças acionárias no exterior.

Ele ressaltou que desde meados de agosto a bolsa paulista tem sofrido com a saída de ativos de risco globalmente, com o aumento da curva de juros nos EUA afetando a curva de DI no Brasil e reverberando nas ações locais.

"Acho que hoje o mercado respirou um pouco lá fora e a gente seguiu essa linha", afirmou.