Ibovespa flerta com 115 mil pontos apoiado em Vale e bancos

"Caso consiga, o índice encontrará resistências em 117.000 e 119.800 pontos", acrescentou.

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,07%, a 66,40 reais. Os futuros do minério de ferro subiram nesta quinta-feira, ajudados por dados de uma maior produção de metais quentes, mesmo com os investidores preferindo adotar uma postura cautelosa antes do feriado que se inicia em 29 de setembro na China. - CSN MINERAÇÃO ON avançava 1,09%, a 4,65 reais.

- PETROBRAS PN recuava 0,26%, a 34,43 reais, conforme os preços do petróleo caíam no exterior, com o Brent em baixa de 0,76%. Também no radar está declaração do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na quarta-feira, defendendo que a Petrobras possa negociar e readquirir refinarias de petróleo que foram privatizadas, dentro das regras de mercado.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 1,21%, a 26,87 reais e BRADESCO PN subia 1,36%, a 14,11 reais.

- GOL PN caía 1,52%, a 6,46 reais, devolvendo parte da alta da véspera, quando fechou com elevação de 7,19%, após anunciar refinanciamento de 1 bilhão de reais em debêntures de sua unidade operacional Gol Linhas Aéreas SA, conhecida como GLA.