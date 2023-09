Kremlin diz que não há planos de elevar oferta de petróleo para compensar proibição de exportação de combustível

A Rússia também vem reduzindo sua oferta de petróleo, prometendo cortar as exportações de petróleo bruto em 300.000 barris por dia até o final do ano.

O presidente Vladimir Putin e as autoridades do governo discutiram na quarta-feira medidas para enfrentar a crise de combustíveis. Na quarta-feira, ele disse ao governo para "trabalhar em estreita colaboração com as empresas" a fim de garantir a estabilização do mercado de combustíveis.

Perguntado se alguma medida administrativa poderia ser aplicada aos produtores russos por causa da escassez no mercado doméstico de combustíveis, Peskov disse que não havia necessidade disso, mas que o "trabalho" com as empresas seria realizado.

(Reportagem de Dmitry Antonov; texto de Vladimir Soldatkin)