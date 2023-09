Votação de fundos exclusivos e "offshores" deve ser conjunta e pode ocorrer na próxima semana, diz Haddad

"Marco de garantias agora está acontecendo a reunião técnica. Relator da Câmara, relator do Senado, Marcos Pinto, que tem representado o Ministério da Fazenda neste tema, para verificar se também entra na próxima semana de votações... Nós esperamos que essas três iniciativas possam ser consideradas pela Câmara na semana que vem."

Mais cedo, em conversa com jornalistas antes da reunião com Lira, Haddad disse que a aprovação das medidas pode ajudar a economia brasileira a ter um desempenho "bom" no quarto trimestre deste ano e "fechar as contas ainda melhor".

A taxação dos fundos exclusivos e das "offshores" faz parte dos esforços do governo para aumentar a arrecadação em busca de compensar ações que elevaram os gastos, como o aumento do salário mínimo e a correção da tabela do Imposto de Renda, e cumprir a meta de zerar o déficit primário em 2024.

O ministro destacou que a Fazenda já estima que a economia brasileira deve crescer "um pouquinho acima de 3%" neste ano, após o país obter uma série de resultados positivos e acima do esperado nos últimos meses, o que já fez agências atualizarem suas projeções.

Ele também apontou que o governo e o Legislativo precisam agir agora para proteger o país do cenário externo, impactado pelas altas nos preços do petróleo e preocupações com o setor imobiliário da China.

"Temos que aproveitar este mês para reagir ao ambiente externo. O ambiente externo sofreu uma deterioração nos últimos 60 dias", disse Haddad. "Nós não vamos resolver o problemas dos outros, mas se nós resolvermos os nossos, nós blindamos a economia brasileira", disse o ministro antes de se encontrar com o presidente da Câmara.