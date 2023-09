Petrobras espera para o próximo mês aval do Ibama para explorar petróleo na margem equatorial

A Petrobras aguarda para o próximo mês alguma sinalização do órgão ambiental federal Ibama para seguir com projetos na Margem Equatorial, possivelmente na Bacia de Potiguar ou na Bacia da Foz do Rio Amazonas, afirmou nesta quinta-feira o CEO, Jean Paul Prates.

A Margem Equatorial é uma extensa área, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, com amplo potencial para descobertas de petróleo, mas imensos desafios socioambientais.

Para Potiguar, a empresa aguarda uma licença para um poço de extensão para verificar uma descoberta realizada anteriormente, enquanto na Foz do Amazonas a Petrobras ainda aguarda aval para a realização de um simulado, chamado de Avaliação Pré-Operacional (APO), que precede a licença de perfuração.