Preços ao produtor no Brasil voltam a subir em agosto após 6 quedas seguidas

Entre as quedas, o IBGE chamou a atenção para o resultado de metalurgia (-2,67%).

“Refino de petróleo respondeu por 0,72 ponto percentual de influência na variação de 0,92% da indústria geral. Houve aumentos tanto do óleo diesel quanto da gasolina, dois produtos de maior peso do refino”, disse Alexandre Brandão, gerente do IPP.

O IPP mede a variação dos preços de produtos na “porta da fábrica”, isto é, sem impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação.

(Por Camila Moreira)