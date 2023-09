Crescimento do PIB dos EUA no 2º tri é mantido em 2,1%; pedidos de auxílio-desemprego sobem

O crescimento do primeiro trimestre foi revisado para cima, para uma taxa de 2,2% em relação ao ritmo de 2,0% informado anteriormente.

O governo também revisou os dados do PIB a partir de 2017 para incorporar novas fontes de informação e fez algumas melhorias estatísticas, como o tratamento de empresas de investimento regulamentadas e fundos de investimento imobiliário.

O PIB foi revisado para baixo em cada um dos primeiros trimestres de 2020, 2021 e 2022, principalmente devido a reduções no crescimento dos gastos do consumidor. No entanto, a Agência de Análises Econômicas, órgão que elabora o relatório do PIB, disse que não há evidências de que a sazonalidade residual, que afetou os dados há vários anos, seja um problema.

O governo também introduziu novas medidas de preços, o índice PCE excluindo alimentos, energia e habitação; e PCE de serviços PCE excluindo energia e habitação, ou o chamado supernúcleo de inflação.

As autoridades do Federal Reserve estão concentradas na medida do supernúcleo de preços enquanto tentam avaliar o progresso em sua luta contra a inflação. Desde março de 2022, o banco central dos EUA aumentou sua taxa de juros de referência em 525 pontos-base, para a faixa atual de 5,25% a 5,50%.

A economia está sendo sustentada por um mercado de trabalho resiliente, que gera fortes ganhos salariais. As estimativas de crescimento para o trimestre de julho a setembro estão atualmente em uma taxa de 4,9%.