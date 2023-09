Taxas futuras de juros caem com exterior enquanto Campos Neto cita "barra mais alta" para Selic

Nos EUA, porém, os rendimentos dos Treasuries se firmaram em baixa durante a tarde, em especial na ponta curta, com investidores à espera de declarações do chair do Fed, Jerome Powell, em evento às 17h, e observando as negociações nos EUA em torno do financiamento do governo a partir de 1º de outubro.

No Brasil, o viés de baixa vindo do exterior colocou as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) no negativo na maioria dos vencimentos, com destaque para os contratos mais longos, que chegaram a cair mais de 10 pontos-base. A taxa do contrato para janeiro de 2025, porém, apesar de perder o fôlego, ainda terminou o dia em leve alta, com alguns comentários de Campos Neto na apresentação do Relatório de Inflação repercutindo nos negócios.

O presidente do BC afirmou que a barra está possivelmente mais alta para a instituição considerar acelerar o ritmo de queda da Selic. Ele também enfatizou que o BC não está confortável com as expectativas de inflação acima das metas estabelecidas.

"Eu diria que a barra talvez esteja ligeiramente um pouco mais alta sim", disse Campos Neto ao ser questionado sobre o assunto em entrevista coletiva.

Os comentários de Campos Neto reforçaram a percepção de que o BC manterá o ritmo de corte de 0,50 ponto percentual da taxa básica Selic, hoje em 12,75% ao ano.

Tanto que, na curva a termo, a precificação pelo corte de 0,50 ponto percentual no encontro de novembro do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC estava em 99% perto do fechamento dos DIs (Depósitos Interfinanceiros). Para dezembro, as apostas também são de corte de 0,50 ponto percentual.