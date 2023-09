Toyota produz mais em agosto com ritmo mais forte no Japão

TÓQUIO (Reuters) - A Toyota Motor anunciou nesta quinta-feira que sua produção global aumentou 4% em agosto em relação ao mesmo período de 2022, atingindo 798.771 veículos e marcando um recorde para o mês.

A produção doméstica da maior montadora do mundo aumentou 22% em relação ao ano anterior, compensando uma queda de 2% no exterior.

Um mau funcionamento que paralisou todas as fábricas da empresa no Japão por um dia no final do mês passado teve pouco impacto sobre a produção.