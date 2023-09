Vendas pendentes de moradias nos EUA caem mais do que o esperado em agosto

Por Amina Niasse

NOVA YORK (Reuters) - Os contratos de compra de moradias usadas nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em agosto, registrando a maior queda em quase um ano uma vez que as taxas de hipoteca elevadas corroem a acessibilidade, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira.

O Índice de Vendas Pendentes de Casas da Associação Nacional de Corretores de Imóveis caiu 7,1%, para 71,8, em relação aos 77,3 de julho. A queda, a maior desde setembro de 2022, excedeu a previsão de economistas de recuo de 0,8%, de acordo com uma pesquisa da Reuters.