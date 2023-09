Wall St abre em baixa com nervosismo sobre juros e de olho em Powell

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quinta-feira, devido a preocupações persistentes com a política monetária restritiva prolongada, enquanto os investidores avaliavam os dados econômicos e aguardavam comentários do chefe do Federal Reserve, Jerome Powell.

O Dow Jones caía 0,09% na abertura, para 33.519,44 pontos. O S&P 500 abriu em baixa de 0,11%, a 4.269,65 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,38%, para 13.043,37 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)