Aceleração de corte de juros demandaria muito mais confiança em processo de desinflação, diz Guillen, do BC

Na visão do diretor, o que pode estar impedindo um recuo mais definitivo das expectativas em direção ao centro das metas de inflação são temores de mais gastos fiscais por parte do governo ou o medo de que o BC demonstre leniência no combate à alta dos preços no futuro, bem como preocupações com cenário externo em meio a juros elevados nos Estados Unidos.

Ainda sobre a questão fiscal, Guillen notou "desancoragem" entre as metas fiscais do governo para os próximos anos e as expectativas do mercado, citando "grande desafio" para o país na tentativa de conseguir o objetivo de zerar o déficit primário em 2024.

O diretor avaliou também que a trajetória de aperto do crédito e desaceleração da inflação que tem sido vista no Brasil está em linha com o que era esperado pelo Banco Central em meio aos níveis restritivos dos juros.

Já sobre o Produto Interno Bruto (PIB) potencial do país, que representa o nível máximo de produção do país sem a geração de pressões inflacionárias, Guillen disse que é cedo demais para discutir mudanças concretas nesse indicador, mesmo após surpresas positivas na atividade deste ano.

"Gosto da visão qualitativa de que as reformas tiveram impacto no PIB potencial. Mas, levando isso para uma abordagem quantitativa, acho que é complicado por causa da pandemia. Então é algo que precisa de mais dados", avaliou ele.