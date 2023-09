Ações encerram pior trimestre em um ano com alta leve

A inflação na zona do euro atingiu seu nível mais baixo em dois anos em setembro, sugerindo que a série constante de aumentos das taxas de juros pelo BCE está conseguindo conter os preços descontrolados, embora a um custo cada vez maior para o crescimento econômico.

"Se a desinflação e a estagnação continuarem, como pensamos, as discussões sobre cortes nos juros voltarão mais cedo do que os mercados esperam", disse Davide Oneglia, diretor de macroeconomia europeia e global da TS Lombard, em nota.

As ações do setor imobiliário, que são mais sensíveis aos juros, tiveram a maior alta em mais de dez semanas, com um salto de 2,7%, enquanto os papéis do setor de tecnologia subiram 1,1%, após dados de inflação mais suaves do que o esperado.

As ações de tecnologia tiveram um desempenho inferior neste trimestre, em queda de mais de 10%, já que os rendimentos dos títulos subiram devido a preocupações com taxas de juros mais altas por mais tempo.

As ações do setor de petróleo e gás foram as mais combalidas durante a sessão, em baixa de 1,3% após a queda dos preços do petróleo, com preocupações macroeconômicas que reduziram a recente recuperação. [O/R]

Ações de luxo, como LVMH e Richemont, ganharam 1,5% e 1,9%, respectivamente.