Animado com dados de inflação, Villeroy diz que nível atual de juros do BCE é adequado

PARIS (Reuters) - François Villeroy de Galhau, presidente do Banco da França e membro do Banco Central Europeu (BCE), disse nesta sexta-feira que está animado com os dados mais recentes sobre a inflação, que mostravam que o nível atual das taxas de juros básicas do BCE estava adequado.

Dados divulgados no início da manhã mostraram que a inflação francesa havia desacelerado inesperadamente em setembro.

"Os dados desta manhã demonstram que tanto a inflação global quanto a inflação subjacente estão diminuindo progressivamente em toda a Europa, ressaltando que a política monetária do BCE é eficaz", disse Villeroy, em uma publicação no Linkedin.