Aperto monetário nos EUA pode frustrar corte de juros em emergentes; Brasil também sofre com fiscal, diz Kinea

Para a gestora, com os juros da maior economia global nas máximas de 20 anos e uma situação fiscal doméstica desafiadora, o BC terá dificuldades de acelerar o processo de cortes de juros no Brasil. E, caso o ambiente de mercado se torne adverso, "pode ter dificuldade em seguir com o ciclo de corte", acrescentou.

Além dos riscos associados com cortes de juros em emergentes em um ambiente de elevação de juros no hemisfério norte, destacam, a questão fiscal deixa o Brasil em situação ainda mais delicada do que seus pares.

Os analistas da Kinea citam que, desde o começo do ano, têm visto o governo traçando compromissos fiscais ambiciosos e buscando fontes alternativas de receita para cumprir suas metas. Mas, ponderam, as pressões para aumento de gastos permanecem e alas do governo e do Congresso já defendem uma mudança da meta fiscal para 2024.

A equipe da Kinea avalia que, no momento, a ala mais fiscalista, capitaneada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "vem ganhando as batalhas, mas a guerra está longe de ser vencida".

"A realidade é que o arcabouço proposto só se sustenta com o aumento de arrecadação, e isso, em um país com a carga tributária que nós temos, enfrenta bastante resistência", escreveram na primeira versão da carta que será publicada no fim de semana e que a Reuters teve acesso.

Eles sublinham que grande parte das medidas precisam do aval do Congresso e, ainda que aprovadas, há muita incerteza quanto ao potencial arrecadatório, dado que não são tradicionais medidas de alta de impostos, mas ações com maior arrecadação no Carf, mudança de regras de cobrança de tributos, entre outras.