Taxa de desemprego no Brasil cai ao menor nível desde início de 2015, mostra IBGE

Por Camila Moreira e Rodrigo Viga Gaier

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - A taxa de desemprego do Brasil voltou a cair no trimestre encerrado em agosto e chegou ao nível mais baixo em oito anos e meio, mostrando que o mercado de trabalho segue resiliente, com queda no número de desempregados para o menor nível desde 2015.

A taxa de desemprego atingiu 7,8% nos três meses encerrados em agosto, a mais baixa desde o trimestre até fevereiro de 2015, quando foi de 7,5%. Nos três meses imediatamente anteriores, até maio deste ano, a taxa havia ficado em 8,3%.