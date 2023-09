Carga de energia no Brasil deve aumentar 6,2% em outubro, prevê ONS

O ONS também projetou que as hidrelétricas da região receberão chuvas equivalentes a 76% da média histórica no mês.

Já para as demais regiões, a expectativa do ONS é de chuvas bem superiores à média histórica no Sul (188%), que enfrenta impactos do padrão climático El Niño. Nas demais regiões, as chuvas de outubro devem ser equivalentes a 50% no Nordeste e a 59% no Norte.

(Por Letícia Fucuchima)