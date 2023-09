Carnival melhora previsão anual, mas custos com combustível ofuscam bom momento para cruzeiros

Por Juveria Tabassum

(Reuters) - A operadora de cruzeiro Carnival reduziu sua previsão de prejuízo para o ano e lucrou no terceiro trimestre com bilhetes mais caros e demanda robusta, mas preocupações relacionadas aos altos preços dos combustíveis faziam com que suas ações caíssem 7% nesta sexta-feira.

As concorrentes Norwegian Cruise Lines e Royal Caribe também conseguiram elevar os preços dos bilhetes e ainda assim permanecer mais baratas do que hotéis, atraindo um público mais jovem que procura gastar em experiências em vez de compras de alto valor discricionário.