Credit Suisse espera prejuízo de US$1,6 bi no 3º tri devido à reclassificação de empréstimos

O vice-presidente do UBS, Lukas Gehwiler, disse no início deste mês que era possível que o Credit Suisse gerasse mais perdas no segundo semestre do ano.

O Credit Suisse também aumentou suas provisões para cobrir possíveis perdas decorrentes de litígios para 1,48 bilhão de francos suíços.

O valor foi um aumento em relação aos 1,367 bilhão de francos suíços que o banco anunciou no final de agosto.

No relatório financeiro dos primeiros seis meses de 2023, o Credit Suisse também disse que sofreu saídas de ativos líquidos de 100,3 bilhões de francos suíços desde o final de 2022.

A maior saída foi no negócio de gestão de patrimônio, onde 74 bilhões de francos suíços em ativos foram retirados, com dinheiro retirado em todas as regiões.

O negócio doméstico suíço sofreu uma saída líquida de 14,6 bilhões de francos, uma vez que a confiança no banco entrou em colapso e os clientes em pânico retiraram fundos.