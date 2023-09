Diesel sobe mais de 10% para o consumidor brasileiro em setembro, diz Ticket Log

"Os aumentos no preço do diesel perderam força, mas a média nacional segue acima de 6 reais... Podemos identificar novos aumentos nos próximos dias com a reoneração de parte da alíquota do PIS/Cofins e reflexos do cenário internacional que afeta o preço do combustível", disse o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

Os preços do petróleo estão sendo negociados próximos dos maiores valores do ano, acima de 95 dólares o barril, no caso do Brent, enquanto a Rússia suspendeu na semana passada embarques do diesel, o que afeta o Brasil, que tem nos russos os maiores fornecedores do produto importado.

No caso da gasolina, preço médio nacional do litro foi comercializado a 6 reais, um recuo de 0,33%, ante a primeira quinzena de setembro.

"Quando comparamos a média nacional do fechamento deste mês com o consolidado de agosto, ainda identificamos um aumento de 3% no valor repassado aos motoristas brasileiros", disse Pina.

Ainda de acordo com o IPTL, a média para o litro do etanol fechou o período de 1º a 28 de setembro a 3,78 reais, mesmo preço registrado na primeira quinzena do mês. Já em relação ao mês de agosto, houve um aumento de 0,5%.