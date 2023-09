Investidores temem interrupção de dados dos EUA devido à iminente paralisação do governo

"Se a paralisação durar muitas semanas, o mercado começará a se preocupar com o... possível impacto no crescimento com taxas tão altas", disse Hill, da Acadian.

A agência de classificação de risco Moody's alertou na segunda-feira que uma paralisação poderia prejudicar a nota de crédito dos EUA, um aviso severo que veio um mês depois que a Fitch rebaixou os EUA em um degrau devido à crise do teto da dívida.

Alguns investidores dizem que essa possível paralisação pode ser mais impactante do que as anteriores, apontando para uma confluência de eventos, como o recente rebaixamento do crédito dos EUA, o aumento das taxas de juros, a greve da United Auto Workers e a retomada dos pagamentos de empréstimos estudantis.