Petróleo fecha sessão em queda, mas encerra trimestre com alta de 28% por oferta restrita

Por Laura Sanicola

(REUTERS) - Os preços do petróleo caíram 1% nesta sexta-feira por preocupações macroeconômicas e realização de lucros, mas subiram cerca de 30% no trimestre, conforme os cortes na produção da Opep+ comprimiram a oferta global.

Os futuros do primeiro mês do Brent para novembro caíram 0,07 dólar, para 95,31 dólares por barril no vencimento do contrato, alta de cerca de 2,2% na semana e 27% no terceiro trimestre. O contrato dezembro do Brent mais líquido caiu 0,90 dólar, a 92,20 dólares por barril.