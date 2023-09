S&P 500 cai após dados de inflação dos EUA e encerra um 3º trimestre fraco

Por Lewis Krauskopf e Shashwat Chauhan e Shristi Achar A

(Reuters) - O índice S&P 500 encerrou em baixa nesta sexta-feira, conforme investidores digeriram implicações de um relatório de inflação dos Estados Unidos para a política de juros do Federal Reserve e ajustavam seus portfólios no último dia de um terceiro trimestre fraco para as ações.

Os índices S&P 500 e Nasdaq registraram suas maiores quedas percentuais mensais do ano, enquanto os três principais índices tiveram suas primeiras quedas trimestrais em 2023.