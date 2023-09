Venda de diesel no Brasil supera 6 bi litros pela 1ª vez em agosto

As vendas de etanol hidratado por distribuidoras no Brasil cresceram mais de 13% em agosto ante o mesmo mês do ano passado, em sua primeira alta anual desde janeiro, frente a um avanço da competitividade do biocombustível ante a gasolina nas bombas, apontaram dados da reguladora ANP.

As distribuidoras venderam em agosto 1,399 bilhão de litros de etanol hidratado, ante 1,233 bilhão de litros no mesmo mês de 2022, mostraram os dados.

Cordeiro destacou que a paridade entre gasolina C e etanol hidratado no Estado de São Paulo está próxima a 62%, o que beneficia muito o consumo do biocombustível.

"É um cenário completamente diferente do que a gente viu no primeiro semestre, onde em todos os meses... essa paridade no Estado de São Paulo operava acima de 70%, o que acabou beneficiando a demanda pelo fóssil", afirmou o especialista da StoneX.

Dessa forma, no acumulado dos oito primeiros meses do ano, as vendas do biocombustível apresentam recuo de 6%, somando 9,5 bilhões de litros.

Mesmo assim, as vendas de gasolina também apresentaram avanço, somando 3,893 bilhões de litros em agosto, alta de 1,4% na comparação com o mesmo mês de 2022. Já no acumulado do ano, o combustível fóssil soma alta de 13,5%, a 30,826 bilhões de litros.