Wall St avança após dados de inflação nos EUA apoiarem expectativas de pausa nos juros

Por Shashwat Chauhan e Shristi Achar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, depois que uma leitura mais fraca do que o esperado do índice PCE de inflação manteve vivas as expectativas de uma pausa nos aumentos dos juros pelo Federal Reserve, embora eles estejam a caminho de registrar quedas trimestrais.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que o índice de preços de PCE, considerado o indicador de inflação preferido do Fed, subiu 0,4% em agosto em relação ao mês anterior, contra estimativas de um aumento de 0,5%.