CVM celebra acordo similar a uma delação premiada no caso Americanas

A empresa, que administra uma rede de lojas e uma das maiores varejistas de comércio eletrônico do Brasil, entrou em crise no início deste ano com a divulgação de mais de 20 bilhões de reais em inconsistências contábeis.

Há pelo menos 23 procedimentos contra a varejista brasileira, de acordo com a CVM, incluindo dois processos sancionadores.

Esta é a primeira vez que a CVM utiliza esse mecanismo para investigar uma empresa.

A Americanas não quis comentar o assunto.