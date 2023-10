Barr diz que seu foco está em quanto tempo Fed manterá os juros altos

(Reuters) - O vice-chair de supervisão do Federal Reserve, Michael Barr, disse nesta segunda-feira que o banco central dos EUA deveria proceder "com cuidado" na política monetária, acrescentando que seu foco está menos em quanto as taxas de juros devem subir e mais em por quanto tempo elas devem permanecer elevadas.

“Na minha opinião, a questão mais importante neste momento não é se um aumento adicional das taxas é necessário este ano ou não, mas sim quanto tempo precisaremos manter as taxas em um nível suficientemente restritivo para atingir nossos objetivos”, disse Barr em falas preparadas para o Forecasters Club de Nova York. "Espero que demore algum tempo."

No mês passado, o Fed optou por manter sua taxa de referência inalterada num intervalo entre 5,25% e 5,5%, mas a maioria das autoridades previu outra alta das taxas de juro antes do final do ano e menos cortes em 2024 do que o previsto anteriormente.