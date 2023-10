Bowman espera que seja apropriado Fed aumentar ainda mais os juros

Os preços da energia também representam um risco renovado para a inflação, disse ela, observando que a mais recente leitura do indicador de inflação preferido do Fed --o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) de agosto-- mostrou que a inflação geral aumentou, em parte devido aos preços mais altos do petróleo.

"Vejo um risco contínuo de que os altos preços da energia possam reverter parte do progresso que observamos na inflação nos últimos meses", disse Bowman.

No mês passado, o Fed deixou sua taxa referencial inalterada em uma faixa de 5,25% a 5,5%, mas as projeções das autoridades de política monetária divulgadas na ocasião indicaram que a maioria delas vê mais um aumento de 0,25 ponto percentual até o final do ano.

(Por Dan Burns e Pete Schroeder)