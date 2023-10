Dólar avança frente ao real em linha com cautela externa antes de dados dos EUA

O acordo de última hora no Congresso norte-americano para evitar uma paralisação do governo chegou a aliviar momentaneamente a confiança global nesta segunda-feira, mas, além da expectativa pelos dados dos EUA desta semana, uma leitura muito fraca da atividade fabril da zona do euro amargou o apetite por risco dos mercados.

Apesar do ambiente internacional conturbado, "o real permanece atrativo, considerando os altos níveis de taxa de juros e os fundamentos, embora a força do dólar possa atrasar uma recuperação da moeda brasileira", avaliou Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury.

A taxa Selic está atualmente em 12,75%, e, embora o Banco Central esteja no meio de um ciclo de afrouxamento, a política monetária deve permanecer restritiva por um bom tempo, mantendo os retornos oferecidos em real atraentes para investidores estrangeiros.

Na última sessão, na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0273 reais na venda, em baixa de 0,25%.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)