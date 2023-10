Gastos com construção nos EUA aumentam em agosto com impulso de moradias

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos com construção nos Estados Unidos aumentaram em agosto, impulsionados por gastos com moradias unifamiliares e multifamiliares, embora as taxas hipotecárias, que estão nos maiores níveis em quase 23 anos, possam conter o impulso.

O Departamento de Comércio informou nesta segunda-feira que os gastos com construção aumentaram 0,5%. Os dados de julho foram revisados para cima, mostrando que os gastos com construção avançaram 0,9%, em vez do 0,7% informado anteriormente. A alta nos números de agosto ficou em linha com as expectativas dos economistas.

Os gastos com construção aumentaram 7,4% em uma base anual em agosto. Os gastos com projetos de construção privada subiram 0,5%, com o investimento em construção residencial com alta de 0,6%, após aumento de 1,6% no mês anterior. Os gastos com construção privada aumentaram 1,2% em julho.