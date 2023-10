Ibovespa fecha em queda sem alívio em receios sobre juros nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, pressionada pelas ações da Vale e da Petrobras, enquanto a alta nas taxas dos contratos de DI, acompanhando o movimento dos Treasuries, minou papéis de setores sensíveis à economia brasileira.

Investidores continuam preocupados com a possibilidade de manutenção de juros restritivos pelos principais bancos centrais, em particular o Federal Reserve, por mais tempo do que se esperava.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,25%, a 115.110,5 pontos., de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, chegou a 116.672,3 pontos. Na mínima, a 114.761,1 pontos. O volume financeiro somava 14 bilhões de reais antes dos ajustes finais.