Light Energia pede à Justiça saída de recuperação judicial da Light

Por Andre Romani

(Reuters) - A Light Energia, subsidiária de geração e transmissão da Light, solicitou à Justiça sua retirada do processo de recuperação judicial do grupo, informaram as empresas nesta segunda-feira em fato relevante.

"Esse pedido só foi possível por conta do grande avanço recente das negociações do grupo com os credores da Light Energia", disse a Light Energia em comunicado à imprensa.