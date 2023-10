Setor manufatureiro dos EUA tem recuperação em setembro com aceleração da produção, mostra ISM

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria para 47,7. Embora o PMI e outras pesquisas de negócios tenham pintado um quadro sombrio do setor industrial, que responde por 11,1% da economia norte-americana, outros dados sugerem que o setor continua a se manter em meio a custos de empréstimos mais altos.

Os pedidos de produtos manufaturados de longa duração aumentaram 4,2% em relação ao ano anterior em agosto e os gastos das empresas com equipamentos parecem ter permanecido fortes no terceiro trimestre, depois de terem se recuperado no período de abril a junho.

O subíndice de novos pedidos prospectivo da pesquisa ISM aumentou de 46,8 em agosto para 49,2 no mês passado. Com a melhora do volume de novos pedidos, a produção nas fábricas acelerou. O índice de produção aumentou de 50,0 no mês anterior para 52,5.

Embora os pedidos com atraso tenham diminuído, os estoques das fábricas e de seus clientes permaneceram muito baixos, o que deve sustentar a produção futura. Com a demanda ainda fraca, os preços dos insumos de fábrica permaneceram baixos.

A medida da pesquisa dos preços pagos pelos fabricantes caiu de 48,4 em agosto para 43,8. Isso é um bom presságio para a deflação de mercadorias, mas a greve dos trabalhadores do setor automotivo pode aumentar os preços dos veículos motorizados.

O nível de emprego nas fábricas melhorou ainda mais depois de ter atingido uma mínima em três anos em julho. O indicador de emprego nas fábricas da pesquisa subiu para 51,2 no mês passado, de 48,5 em agosto.